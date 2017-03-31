要退休警消趁清明快去死 林育卉停職希望社會反省

林育卉凌晨在臉書宣布請辭，但在臉書提到辭職是「希望給社會一點反省」。網友諷刺「請辭是為了能升更高的官位，這一向是民進黨標準的SOP。」(你這麼好騙，你家裡人知道嗎？)

林育卉與總統蔡英文。(圖／翻攝自臉書)

徐國勇辦公室主任林育卉詛咒退休警消「趁清明不會早點去死」。(圖／翻攝自臉書)

行政院發言人徐國勇辦公室主任林育卉（林小方）在臉書上發表「趕你羚羊啦」、「趁清明不會早點去死」，批評抗議年金改革的退休警消人員。徐國勇宣布暫停其職務，隨後林育卉凌晨在臉書宣布請辭，但提到辭職是「希望給社會一點反省」。網友諷刺「請辭是為了能升更高的官位，這一向是民進黨標準的SOP。」

退休警消人員兵分7路包圍政院、立院，抗議年金改革。行政院發言人徐國勇辦公室主任林育卉(林小方)在臉書大飆髒話「趕你羚羊啦」，還詛咒說「趁清明不會早點去死」，民進黨立委邱議瑩、吳思瑤、民進黨發言人阮昭雄、前立委蔡啟芳、立院副院長特助蔡克斯、蔡英文競選發言人黃海寧，按讚表態支持。

昨晚行政院發言人徐國勇晚間對此表示，發言不當理應負責，不當情緒言語不足取，林育卉即日起暫停職務。隨後林育卉凌晨在臉書宣布「我。請。辭。」

林育卉並說「我辭職，是給那些戀棧的人敲響一記警鐘，我可以捨下，你們呢？我辭職，也希望給社會一些反省，臉書是新聞的捷徑嗎，新聞價值何在？我辭職，是要告訴所有支持蔡政府的朋友，選戰竟然還沒結束，我們一定更要團結，讓保守惡靈倒下。」

臉書粉絲頁「你這麼好騙，你家裡人知道嗎？」截圖林育卉臉書發文，並表示「這個XX在臉書放炮叫別人去死，引起眾怒被停職，結果是我們老百姓要反省....？啊是要反省什麼？」

網友留言「這就是現代的綠營年輕人或是老年人，明明做錯事了，還喜歡把自己搞成是悲劇英雄，但是因為資訊發達，就是會有一群蠢蛋彼此安慰取暖。」、「這可是當年選舉場裡散發的非常光碟裡的女主角XX夫人」、「林育卉也指，這是她以「林小方」為名字的個人意見。呵呵，當初 郭冠英 用「范蘭欽」筆名在自己blog發表個人意見，一般網友真沒人知道范就是郭。綠營是怎麼樣人肉起底追殺的…」

「了不起。負責。請辭是為了能升更高的官位，這一向是民進黨標準的SOP。」、「拍馬前總統不雅照的記者還跟著蔡千金出國訪友呢！」、「任職25年教師每月上繳公保費1359元健保費1127元退撫基金3955元預扣所得稅2520元+健保補充費+每年五月補繳所得稅--各位，每天盡忠職守每月繳這麼多給政府，被叫做米蟲，你甘願嗎」、「明明就是被開除的還喊請辭，真是奇了」、「不懂得反省的請下次繼續投票給民進黨 XD」、「請辭？再一兩個月就回去了。嗯，還可能會升官呢。」

(中時電子報)