NBA》就贏不了公牛！騎士又丟東區第1
公牛本季儼然變成騎士剋星！就算少了「閃電俠」韋德，公牛31日仍在主場，靠著米洛提奇28分，吉米巴特勒也有25分、6籃板與5助攻，最後以99比93逆轉擊敗騎士，除了本季4次遭遇騎士全勝，更讓騎士再次跌到東區第2。
目前公牛拿下36勝39敗，暫時排在東區第9，距離並列東區第7的熱火與溜馬，僅有1場勝差距離，假如最後公牛真的闖進季後賽，且剛好在首輪遭遇衛冕軍騎士，相信屆時騎士只能上緊發條，免得真的遇上首輪淘汰悲劇。
除了米洛提奇、巴特勒兩人傑出火力貢獻，公牛先發中鋒羅賓羅培茲也有10分、11籃板，瓦倫丁12分，主控隆多雖然全場投13中3，僅拿7分，卻傳誇張的15助攻，另有9籃板、2抄截、1火鍋，整體表現還算不錯。
詹姆斯拿26分、8助攻與10籃板，個人生涯得分來到28599分，超越「俠客」歐尼爾成為歷史得分榜第7，NBA史上得分前6多的球員是賈霸、卡爾馬龍、布萊恩、喬丹、張伯倫與諾維茲基，可惜詹皇全能表現仍無法改變戰局。
(中時電子報)
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