海賊狂歡祭台中場最後倒數，兒童節連假最佳去處！

最後倒數！草帽海賊團歡樂派對即將結束。(時藝多媒體提供)

今年中部最夯，目前正於台中文創園區展出的「海賊狂歡祭-ONE PIECE動畫十五週年特典」進入倒數時刻，快把握最後機會，來跟魯夫說再見喔！現場精心打造航海王最新動畫場景、有趣的互動拍照及眾多角色專屬道具，讓你一秒化身動畫箇中人物，快跟朋友、家人立即出發，共創歡樂回憶！

本次展覽主軸以兩年後「新世界」冒險故事做為設定，邀請你和草帽一行人在動畫最新劇情尋找海上祕寶，最不能錯過的是台中場三大獨家新場景：「頓達塔王國」、「義子之酒」、「四檔魯夫變身」。其中「義子之酒」結拜場景，只要你喝下象徵兄弟之情的酒，你也是5千6百人的草帽大船團其中一員。「四檔魯夫變身」則是推出全新四檔魯夫公仔，重現魯夫與多佛朗明哥最終決戰時刻，令人嘖嘖稱奇、大呼過癮！另外作者尾田筆下神秘的熊貓人也亂入展場，快來尋找他的身影。

民眾開心飽覽新世界魚人島海底風光。(時藝多媒體提供)

除了重現經典場景，本展也深入剖析幕後製作過程，從人物設定、劇情構思、聲優配音、分鏡繪製到特效製作，讓您一目了然動畫背後的架構與艱辛之處。另外專為粉絲們設計「ONE PIECE~航海王~快問快答」互動遊戲，題目廣納七百多集動畫故事、角色劇情，等你來挑戰！現場並設有達人排行榜，限時內得到分數越高，排行就越高，最強粉絲將可於會場內留名！

最後身為死忠海賊迷，絕不能錯過特典商店的限定商品。種類琳瑯滿目、應有盡有。包括棒棒糖、拼圖、繪馬明信片ˋ扭蛋、T恤、馬克杯等…貼心的價格加上精美海賊圖案，小心手滑失控！特別推薦海賊冒險集章手冊，內頁附有《ONE PIECE~航海王~》角色精彩圖像與集章功能，可將展場內設置的十組印章人物「蓋」回家，收藏展覽永恆紀念回憶。現在購買還可參加折價抽抽樂活動，最高可打7折，閉展前最殺優惠不容錯過。

海賊夥伴誓言經典手勢，熱血鐵粉搭上千陽號一同冒險去。(時藝多媒體提供)

《海賊狂歡祭－ONE PIECE動畫15週年特典》由時藝多媒體與東映動畫主辦，閣林文創與光洋波斯特共同主辦。活動時間為105年12月24日(六)至106年4月9日(日)，展期全票280元，於博客來網站、全省統一超商ibon及展覽現場均有販售。欲知更多詳情，請見Facebook海賊狂歡祭官方粉絲團。洽詢電話：04-22220918。

(中時電子報)