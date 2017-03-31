藍委要求徐國勇替林育卉道歉 徐：勿無限上綱
退休警消人員前天上街抗議年金改革，行政院發言人徐國勇辦公室主任林育卉昨臉書發文嘲諷，大罵「趕你羚羊啦」、「趁清明不會早點去死」等。徐國勇今表示，林育卉已提出辭呈，他也會批准。
徐國勇說，他有問林育卉為什麼寫這些，林育卉表示，遊行時國民黨新北市議員林國春高喊「蔡總統該不該殺」的口號，這言論讓她極度不滿，也不見國民黨主席洪秀柱批評，所以她一時情緒波動下寫下這些。
至於辦公室職員是否應把個人臉書關掉？徐國勇指出，公務員有私生活、言論自由和思想，不能要求每個人思想都跟執政黨一樣，不過言論自由超出一個範圍，可能社會上會有不一樣的評價。
針對藍委要求徐國勇應道歉，徐國勇說，這是林育卉個人的問題，在臉書情緒性發言已經做出這麼嚴厲的處分，若把這事情無限上綱到他要道歉，請問林國春事件哪個藍委出來道歉？
(中時)
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