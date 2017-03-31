準備去哪兒？連假出遊攻略 兒童節活動特搜

我要評比

四月兒童月MAJI集食行樂「野餐市集+親子餐飲」全家歡。(圖/ MAJI集食行樂)

飛天卡打車很受孩子喜愛。（義大遊樂世界提供）

海生館雪花鴨嘴燕魟的英姿。(圖／屏東海生館提供)

明天就是4天連假，正是偕同家人、朋友出遊的好時機，適逢兒童節期間，全台各地舉辦各大精采周末活動及節日優惠，不只小朋友有優惠，全家大小也能一起享好康、體驗樂趣，以下特搜一系列適合親子同遊的全家歡活動，帶著小孩「放電」去！

►台北熊讚兒童月 孩童免費玩遊樂園、動物園、貓纜

為歡慶兒童節，台北兒童新樂園將於4月4日當天，開放所有人免收門票入園，免費暢玩13項親子遊樂設施。另與周邊天文館、科教館推出跨館優惠，完成指定學習活動或任務，持闖關憑證即享有跨館（園）的專屬優惠。

而台北市立動物園將於4月4日當日，開放國小以下兒童持兒童月活動摺頁或身分證、健保卡、學生證等任一證件，與陪同家長 1位可免費入園。

貓纜於4月4日當日，開放國小以下兒童憑身分證、(數位)學生證、兒童月摺頁等可不限次數免費搭乘，另陪同家長則須照常購票。

►4月登台北101觀景台 孩童免購票

台北 101 觀景台將4月1日到4月30日活動期間內，持台北市兒童月活動摺頁的國小學童均可免費入場；另基於安全因素，每位國小學童需有一位家長陪同並購票入場。

►故宮、蘭陽博物館 兒童免費參觀

國立故宮博物院全年開放學齡前兒童及學生、本國學生、學生團體均可免費參觀。

國立臺灣博物館於4月1日到4月5日開放12歲以下兒童於優惠期間來館購票，憑活動摺頁可獲教育參觀券1張(可當日使用)，每人限兌換一次。

宜蘭縣立蘭陽博物館將於4月4日開放全國12歲以下兒童免費參觀館內常設展。

►北美館兒童節開派對 用紙膠帶貼出鐵窗花

台北市立美術館「兒童節派對」特別企劃，將於清明連假4月1日、4月2日、4月4日連假期間全館免費開放，邀請表演藝術團隊「青年優人」演出、「窗花集自由創作工坊」，讓各年齡層民眾用紙膠帶拼貼創作鐵窗花圖案，活動期間館內也提供小印章，舉辦「集章兌換限定小驚奇紀念品」活動，集滿所有印章就可以兌換限定紀念品設計提袋或紙膠帶。

►新竹兒童藝術節 飛機迷不能錯過

2017新竹市兒童藝術節將於4月1日至4日於樹林頭公園登場，打造彩色搖擺屋、漫步雲端、逆風向前衝、風兒滾滾來及乘風破浪等各式遊具，開放時間為每日上午10點到下午5點；另現場也將於飛機造型舞台「風的飛行器」上演兒童劇「飛天國王子選拔大會」。

►14處國家森林遊樂區 兒童節免費入園

林務局兒童節免費入園專案針對凡12歲以下兒童，於兒童節4天假期期間，可免費進入林務局所轄太平山、滿月圓、觀霧、東眼山、大雪山、八仙山、合歡山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南、富源等14處國家森林遊樂區。

►圓山花博公園野餐市集 體驗親子手作共樂

圓山花博公園生活市集MAJI集食行樂將於兒童節期間舉辦野餐市集及親子餐飲，於中山北路與民族西路交叉口「半圓廣場」，將聚集許多美食攤車形成春天的「野餐市集」，讓親子在一旁的大榕樹下、廣闊的草地上野餐享受春光。

且活動特地邀請DIY手作店鋪組成「手作市集」，提供小朋友能夠一起參與手作的作品，「小孩設計」不只是此行最難忘的回憶，更能帶回自己製造的作品。另園區餐廳也針對小朋友最喜歡的餐點推出「大胃王全家餐」、「居酒屋風兒童餐」、「地中海飲食兒童餐」等，滿足連假吃喝玩樂同時溜小孩的各種需求。

►8大遊樂園 入園票價最低1元

歡慶兒童節，高雄義大世界連假期間優惠12歲以下兒童入園只要1元票價；購票須出示相關證件證明，且搭配1名成人全票入園。

雲林劍湖山世界於4月1日至4日祭出全民優惠，凡身分證號碼有3、2、1數字者，入園票價只要30元；對中2碼享299元優惠價；對中任何1碼票價399元。

新竹六福村主題樂園於連假期間祭出全民兒童價499元，12歲以下現場購票再贈送可愛動物微型積木。

新竹小叮噹科學主題樂園推出全民兒童價320元，4月壽星及3歲以下兒童免費入園。

桃園小人國主題樂園歡樂兒童月號召全家童樂趣，未滿12歲兒童入園399元。

台中麗寶樂園重溫全民玩具夢，連假期間全民兒童價490元，加贈園遊抵用券一張；2人星光票入園299元。

南投九族文化村紫戀薰衣草節，於園區歐洲花園打造數十萬株西班牙薰衣草浪漫登場，「薰衣草+樂園+纜車」特價580元，活動優惠延長至4月16日。

►南瀛天文館 看3D小王子、當獵人

南瀛天文館4月份舉辦多項兒童節系列活動以及各項門票優惠，4月1日到4日連假期間至天文館參觀，親子同行者12歲以下兒童可享天文展示館、星象劇場免費參觀及積木特展團購券票價優惠。4月3日及4月4日天文館也將舉行「南瀛獵人學校」環境主題親子課程，體驗生態主題桌遊以及戶外定向探索。

►兒童海洋節 玩一天送一年

屏東海生館於連假期間，凡滿6歲以上至12歲(含)以下兒童，只要購票入海生館，當日門票可直接升級為海洋卡兒童卡，可享本人一年內無限次數入館參觀，及參與館內體驗活動9折優惠。

(中時電子報)