看緊納稅人荷包 芬蘭總理出訪自駕飛機

儘管像約翰屈伏塔（John Travolta），還有湯姆克魯斯（Tom Cruise）等美國明星都以開飛機著稱，但鮮少有世界領袖自己開飛機出訪的。不過，芬蘭總理席比拉（Juha Sipila）就是其中之一。

據法新社報導，從商的席比拉自從2015年5月上任以來，仍繼續貫徹精打細算的原則，無論在境內視察，或是海外出訪，共有19次自駕飛機出公差的紀錄。

55歲的席比拉去年出席亞歐會議（Asia-Europe Meeting，ASEM）時，便飛越了超過5,000公里，從芬蘭到蒙古首都烏蘭巴托。此外，他又飛了約1,400公里，到斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦（Bratislava），去會見歐盟領袖。

這位說話輕聲細語的前工程師在踏入政界前，曾是IT公司老闆，賺了超過1千萬歐元。席比拉誓言要讓芬蘭經濟重回正軌，並致力實踐承諾。由於精打細算，他開的並非私人飛機，而是自費承租的。

去年蒙古行他開的是賽斯納（Cessna）525飛機，可搭乘6-7名乘客。芬蘭總理辦公室說，不知道席比拉當時付了多少租金。然而，據《芬蘭畫報》（Suomen Kuvalehti）估計，可能達數十萬歐元。

令人擔心的是，席比拉有肺栓塞的毛病，並先後在2013與2014年突然發作。因此，芬蘭媒體質疑，由總理擔任駕駛，往往搭載滿機幕僚出外進行官式訪問，不免充滿安全疑慮。

不過，據稱席比拉已完全康復，而官員也說，他們並不擔心。

負責安全事務的葉利塔洛（Jari Ylitalo）指出，從安全的觀點看來，並沒有任何理由加以限制。「如果你從統計上看，飛行比開車還安全，」葉利塔洛說，「他的執照有效，他又是位經驗豐富的駕駛，飛行設備狀況也很好。」

席比拉不但節省，也很愛老婆。2015年11月有一天晚上，棘手的聯盟談判持續到深夜，席比拉錯過了返鄉的最後一班客機。而凌晨協議終於達成時，他並沒有下令安排私人包機。而是匆匆趕搭即將起飛的救護飛機，並將最後一個座位讓給妻子明娜－瑪莉亞（Minna-Maaria），自己則跑去坐化妝室的馬桶座，就這麼撐了1個小時。

(中時電子報)