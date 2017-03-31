櫻桃小丸子30週年紀念路跑 3／31截止報名

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今夏最受矚目FUN RUN櫻桃小丸子30週年紀念路跑高雄站將於3/31截止報名。(時藝多媒體提供)

感謝南台灣粉絲們的熱情迴響，今夏最受矚目FUN RUN櫻桃小丸子30週年紀念路跑高雄站將於本月底截止報名。想和櫻桃小丸子與卡通中經典角色有更近距離接觸嗎？喜歡櫻桃小丸子卻尚未報名的民眾們敬請把握最後機會！3月31日晚上23:59前至伊貝特報名網進行報名且匯款成功者。6月10日即可與櫻桃小丸子一同HIGH翻港都夢時代！

成功報名的跑者們，活動當天請務必身穿櫻桃小丸子30週年紀念路跑高雄限定款T恤與攜帶號碼布！賽後請憑號碼布領取完賽證明與獎牌！若有更新訊息請密切注意「櫻桃小丸子30週年紀念路跑」粉絲專頁。

路跑時間：2017年6月10日 星期六

報名期間：3月1日至3月31日

報名網站：伊貝特報名網

路跑地點：高雄夢時代 時代廣場

臉書粉絲團：櫻桃小丸子30週年紀念路跑

(中時電子報)