林育卉要反改年金去死，藍委：讓行政院蒙羞

國民黨立法院黨團總召31日廖國棟受訪。（姚志平攝）

對於行政院發言人徐國勇辦公室主任林育卉在臉書以「趁清明不會早點去死」嘲諷上街抗議年改的退休軍警，國民黨立法院黨團總召廖國棟表示這種講話非常難聽，也讓行政院蒙羞、臉上無光，年金改革需要更多溝通，但民進黨政府就像暴政一樣，一意孤行。

(中時)