天成飯店TICC世貿會館　「川香蜀味鍋」登場

川香蜀味鍋充滿麻、辣、鮮、香，讓春天胃口大開。（天成大飯店TICC世貿會館提供）

櫻桃烤鴨三吃最享受。（天成大飯店TICC世貿會館提供）

乍暖還寒的多霧春天，麻、辣、鮮、香的川菜最能刺激味蕾讓胃口大開。台北天成飯店TICC世貿會館即日起到至5月26日推出期間限定的「川香蜀味鍋」，由主廚自煉麻香花椒油打造7道辛辣美饌，還可搭配櫻桃烤鴨三吃，放縱春天的腰圍。

川香蜀味鍋是由主廚以川菜乾鍋料理手法，融入海鮮、牛肉及蔬菜等食材，打造乾鍋鮮大蝦、乾鍋嫩土雞、乾鍋杏鮑菇、乾鍋杏鮑菇、乾鍋元蹄、乾鍋肥腸、乾鍋嫩牛柳等7款麻香乾鍋料理，單點每道280元+10%起。作法是選用上等花椒，將其放入油鍋融入蔥、薑、蒜頭、辣椒一同煉製花椒油，再融入大紅袍花椒粉、辣椒及蒜末，並與醬油、蠔油、蕃茄醬及糖一同拌炒出麻辣帶勁的醬汁。

天成飯店TICC世貿會館以櫻桃烤鴨三吃聞名，售價1880元+10%，活動期間可加價198元將其中醬爆櫻桃鴨升級為「乾鍋櫻桃鴨」，並搭配經典片皮鴨與鴨胸料理三選一（韭黃炒鴨絲/松子香鴨鬆/黃金鴨炒飯）。

(中時)