跟川普隔海唱和 蒲亭：暖化不能怪人類

俄羅斯總統蒲亭今天指出，氣候變遷不是人類活動造成的。與此同時，美國白宮宣布總統川普將在5月之前決定，華府是否繼續留在限制全球碳排放的「巴黎協定」。

法新社報導，1天前才剛走訪北極法蘭約瑟地（Franz Josef Land）群島的蒲亭（Vladimir Putin）主張，數十年下來，冰山持續在融化。他說全球暖化不能怪人類。

蒲亭在俄國北部阿漢格斯克巿（Arkhangelsk）舉行的1場北極論壇致詞指出：「暖化在1930年代便已開始。當年根本沒有像是排放物等的人類因素，暖化就已開始。」

他還說道：「問題不是要去阻止暖化，這根本不可能，因為這可能會跟地球上某種全球週期相關，甚或有其行星的意義。問題在於要設法去適應暖化。」

七大工業國集團（G7）領袖定5月26日起在義大利西西里（Sicily）集會。白宮指出，在那之前川普（Donald Trump）將就是否退出「巴黎協定」（Paris Agreement）作出公告。

川普曾主張氣候變遷是1場騙局，表示會撤回美國為控制這類問題的相關規定，並揚言讓美國退出巴黎協定。

蒲亭今天這番說法跟他2015年11月在巴黎的聯合國氣候變遷大會上所提論調大相逕庭。他當時說：「地球人的生活品質端賴氣候問題有解而定。」他還說莫斯科所為已「超過」京都議定書（Kyoto Protocol）規範的義務。

美國由不相信氣候變遷的普魯特（Scott Pruitt）掌環境保護署（EPA）。這項人事案上個月獲國會確認後，蒲亭也曾向他致意。（譯者：中央社何宏儒）1060331

(中央社)