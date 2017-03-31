去年偷鳳梨今年竊南瓜 男稱養老小
28歲藍姓男子涉嫌竊取南瓜和砧板，遭高雄市警方執行護農專案巡邏查獲，他辯稱因經濟困頓且有老幼要撫養才犯案。警方查出藍男去年也曾竊取鳳梨遭警方查獲。
高雄市警察局仁武分局今天表示，溪埔派出所所長朱白雄率警員執行護農專案，巡邏至大樹區溪埔路的一處農園，發現停放一輛機車，且機車旁也有袋子，內裝有2顆南瓜及一塊未拆封的砧板。
警方隨即巡視農田，發現藍男躲藏於荔枝園樹下，查出他去年也曾竊取鳳梨遭警方查獲，他原本也要再竊取苦瓜和鳳梨，誰知至農園工寮先竊取南瓜外加一塊砧板後，隨即被發覺遭逮。
藍男供稱因家庭經濟困頓，且有老幼需撫養才會一時起貪念竊盜；員警奉勸藍男要正當工作，勿以行竊方式來謀生。
警詢後，全案依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。1060331
(中央社)
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