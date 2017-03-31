年改案 府院黨團不同調？林錫耀澄清

我要評比

行政院副院長林錫耀31日出席民進黨立法院黨團大會。（姚志平攝）

行政院副院長林錫耀31日出席民進黨立法院黨團大會時表示，關於年金改革案，總統府、行政院與立法院黨團沒有不同調，黨團有其考慮與立場，黨團或立法院做成的決定，行政院都會尊重。

(中時)