台南掩埋場失火飄異味，高市忙翻找來源

高市環保局稽查人員跨區到台南歸仁區採樣。（高市環保局提供）

台南歸仁區掩埋場30日火警，濃煙往南飄，高市各區昨晚陸續通報異味，市府動員上百人追來源，花4小時才確定異味來自台南；高市環保局長蔡孟裕建議，未來各縣市若有重大空汙事件，可同步通知鄰近縣市，以免浪費時間及人力成本。

台南歸仁區長榮大學旁一處封閉多年的掩埋場，昨天發生火警，因當時吹北風，濃煙跟著往南飄，高市1999專線、環保局專線晚間9點4分起，2小時內接獲78件陳情，以阿蓮區聞到的異味最嚴重，最遠甚至飄到前鎮，離掩埋場有50多公里。

蔡孟裕表示，昨晚光是環保局就出動30多名稽查人員追查來源，加上經發局、警察局，總共上百人投入追查行列，一開始只認為是在高市轄區，直到深夜12點多，才透過環保署南區督察大隊、台南市消防局，得知歸仁區舊掩埋場失火。

高市環保局派人採樣分析，發現離失火地點最近的阿蓮區，空氣中氨濃度是一般大氣的6倍，幾可確定是台南掩埋場廢棄物燃燒所致，蔡孟裕指出，吸入高濃度的氨會造成呼吸道過敏，但影響程度會隨著與火場的距離而遞減。

昨晚高雄市府上百人，前後花4小時才找出異味來源，高市環保局人員還跨區到台南採樣，蔡孟裕表示，空汙是跨區域亂竄，未來若轄內有重大空汙事件，建議可同步通知鄰近縣市，至少也要通報環保署南區督察大隊，可避免浪費稽查人力。

(中時)