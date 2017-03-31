試院版年改放寬 立院闖關難度高
考試院提出所得替代率自80%逐年降至70%、退休金計算基準為最後在職前10年平均俸額，較年改會版本放寬，在民進黨團表明不會照單全收的情況下，要在立法院闖關成功，難度頗高。
為配合國家年金改革的推動，銓敘部依據年金改革委員會方案，提出公務人員退休撫卹法草案送考試院審議。經過考試院全院審查會8次會議討論，終於在昨天經考試院會通過，成為考試院最終政策。
不過，考試院端出來的版本，卻與年金改革委員會方案有所不同，最受關注的是所得替代率與退休金計算基準。
考試院版所得替代率，自80%分10年調降至70%（任職年資35年），與年改會自75%分15年降至60%不同，改革幅度相對和緩，公務員領到的退休金可望多於年改會版本。
至於退休金計算基準，考試院推翻年改會最後在職前15年平均俸額的方案，改為最後在職前10年平均俸額，採計時間縮短，公務員所領到的退休金也會比較高。
這樣看似優於年改會的版本，但退休軍公教團體並不接受。全國公務人員協會理事長李來希就說，在執政黨強大的壓力下，考試院屈服了，大戰要開打了。
民進黨團與年改會也不買單。民主進步黨立法院黨團總召集人柯建銘表示，考試院通過年金改革方案只是版本之一，立法院不可能照單全收；他提出改革3原則，決戰立法院、民進黨要負責、朝野多溝通。
年改會召集人、副總統陳建仁也認為，仍應以年改會的版本為依據，宜維持年改會版本送請立法院審議，政策不宜大幅度變動。
考試院版顯然兩邊都不領請。考試院長伍錦霖只能說，草案送到立法院後，銓敘部會為院的政策在立法院強力辯護，不過，按照憲政精神，要尊重立法院審議結果。
考試院馬拉松式的密集審查退撫法草案，如期在3月底前完成送立法院審議，年金改革戰場將轉移到立法院；面對民進黨的磨刀霍霍，推翻考試院版本不是不可能。1060331
(中央社)
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