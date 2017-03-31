動物玩迷宮 模樣超萌
兒童節將至，新竹縣遊樂園業者為動物們營造過節氣氛，特地幫狐（狗-句+蒙）打造「迷宮」，聰明的牠們在裡頭找尋食物，竟然不會迷路受困，穿梭其中的模樣「超萌」。
位在新竹縣的六福村遊樂園表示，兒童節連假，園內生態教育館全新開放，在兒童節連假期間限定狐（狗-句+蒙）家族「萌（狗-句+蒙）迷宮」動物互動體驗，讓民眾從遊戲活動中了解愛護動物及生態保育的重要性。
園方指出，為了讓民眾了解動物生態並與狐（狗-句+蒙）互動，保育員特別以透明的壓克力材質，設計製作迷宮，民眾不僅可以清楚觀察狐（狗-句+蒙），也可將裝滿狐（狗-句+蒙）最愛的「麵包蟲漏食球」投擲進迷宮內，讓狐（狗-句+蒙）走進迷宮闖關尋找，與牠們互動，逗趣模樣絕對萌翻全場。
此外，生態教育館內也設有互動體感遊戲「超級動物保育員」，讓小朋友扮演動物保育員，體驗照顧犀牛寶寶，以遊戲方式了解動物習性、體會延續生命的重要性，守護生命就從「犀」望開始。
業者為把握兒童節連假商機，鼓勵民眾入園親子「童」遊，於連假期間推出「全民兒童價」優惠，並特別準備兒童節禮物，凡12歲以下兒童現場購票入園，就可獲得「動物微型積木」一組，要與大家一起歡慶兒童節。1060331
(中央社)
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