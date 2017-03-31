廖國棟：5擬參選人願參加黨團辦政見會

中國國民黨立法院黨團總召集人廖國棟今天說，5位國民黨主席擬參選人都同意來參加黨團舉辦的政見說明會，而也有意參選的黨主席洪秀柱因聲音沙啞，其幕僚還未給予最後的回應。

國民黨團預計在4月10日舉行國民黨主席選舉的政見發表會，目前表態參選國民黨主席者包括國民黨主席洪秀柱、前副總統吳敦義、國民黨副主席郝龍斌、前國民黨副主席詹啟賢、前立法委員潘維剛與韓國瑜。

廖國棟上午在立法院受訪時，有5人都同意參加黨團辦的政見說明會，而洪秀柱聲音沙啞，無法說話，幕僚還未給予最後想法是什麼。

他說，黨團早在1、2個月前就開始籌備政見說明會，最近更緊鑼密鼓準備也是看到大家互相攻擊，基層黨員憂心。希望洪秀柱能參加，畢竟其他人都同意參加了。1060331

(中央社)