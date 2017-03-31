反前瞻基礎建設條例付委 藍委占主席台

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行政院函請立法院審議前瞻基礎建設特別條例草案，原預計31日在立法院會報告事項中付委審查，但中國國民黨立法院黨團在國是論壇結束後，舉著標語占領主席台，目前會議休息中。中央社記者陳俊華攝 106年3月31日

行政院提出前瞻基礎建設特別條例草案原本預計今天在立法院院會報告事項中交付相關委員會審查，但中國國民黨立法院黨團在國是論壇結束後舉標語占領議場主席台，目前會議休息。1060331

(中央社)