徐國勇准辭林育卉 反問林國春是否道歉
行政院發言人徐國勇今天在行政院受訪說，辦公室主任林育卉已為不當言論請辭，他會批准，希望中國國民黨以譴責林育卉的標準，譴責冒犯總統蔡英文的國民黨籍新北市議員林國春。
退休警消人員日前為年金改革發起抗議活動，林育卉在社群網站臉書（facebook）發文「趁清明不會早點去死」等惹議。徐國勇昨天發表聲明表示，林育卉即日起，暫停職務；林育卉也在臉書上發文說，為理念、團隊，自行請辭。
徐國勇表示，林育卉個人臉書上大部分屬於個人評論意見，他不置評，但情緒性言詞不當，他昨晚做出暫時停職處分，林育卉也表示了解。
他說，林育卉在臉書情緒性發言，主要是對林國春稱蔡總統「該不該殺」一事表達不滿；林育卉認為，國民黨主席洪秀柱批評她的臉書言論，卻不見洪秀柱也批評冒犯蔡總統的林國春。
徐國勇表示，公務人員有私生活及言論自由，不能要求所有公務員思想跟執政黨一樣，但言論自由超出範圍，會得到社會上不一樣評價，對政府施政產生困難。林育卉上午提辭呈，他也準備批准。
不過，他說，對林育卉的處分是針對部分情緒性發言，其他內容則社會自有公斷。
至於要求行政院道歉的聲音，徐國勇表示，林育卉的個人臉書發言不當問題已處理，但不能無限上綱要求行政院道歉歉。1060331
(中央社)
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