台灣國寶魚櫻花鉤吻鮭 找到第2個家

我要評比

俗稱台灣鮭魚的櫻花鉤吻鮭被列為稀有與瀕臨絕種魚類，有台灣「國寶魚」美譽，雪霸國家公園管理處指出，目前除原生地七家灣溪之外，已發現合適地點做為櫻花鉤吻鮭第2個家。

雪管處在七家灣溪舊地保育櫻花鉤吻鮭，經過25年長期復育已有初步成果，研究發現櫻花鉤吻鮭已可以在主要溪流自我繁殖，族群數量穩定成長，不過因應氣候異常改變，有必要為牠們尋找其他合適的棲息處。

雪管處副處長鍾銘山今天表示，要符合櫻花鉤吻鮭的生存條件，必須在海拔2000公尺處，終年河水最高溫不能超過攝氏17度，冬天必須有10度左右的低溫，適合繁殖，最重要的是水源充足，沒有遭到汙染破壞。

鍾銘山指出，根據歷史紀錄，櫻花鉤吻鮭早期在台灣原本就有許多生存棲地，因為自然環境遭到破壞，才導致滅絕危機，去年山區雨量稀少，連帶也影響到七家灣溪的生存空間。

有鑑於此，雪管處積極為櫻花鉤吻鮭尋找第2個家，經初步勘查發現，於台中市和南投縣山區都有符合櫻花鉤吻鮭生存的自然環境，目前正在評估當中，相信不久的將來就可以為牠們找到新家，讓國寶魚持續在美麗的寶島中繁殖下去。1060331

(中央社)