從忐忑到興趣 莫天虎60歲挑戰全馬

中國國民黨秘書長莫天虎熱愛運動，年輕時短跑衝刺難不倒他，54歲10公里馬拉松初體驗，60歲首次挑戰全馬且完賽；從原本忐忑不安到幾乎每年報名半馬，莫天虎跑馬拉松跑出興趣。

莫天虎學生時期喜歡打籃球、打排球、踢足球，也喜歡短跑，100公尺跑12秒、400公尺54秒，「就一般人來講，算很不簡單」；出了社會，直到50歲還在打籃球，且打全場。

隨著年紀增長，體認到籃球是年輕人的玩意，任職台南市調查站主任時，同事邀約改跑馬拉松，但莫天虎剛開始拒絕，認為自己不耐長跑，訓練時要繞著操場跑上好幾圈，單調且無趣。

「當你參加，看到一群人往前跑就會興奮，跟著人群一直跑」，莫天虎說，當時同事這樣鼓勵他，要他慢慢練習，跑個3、5公里，就可以報名10公里馬拉松了。

莫天虎抱著忐忑的心，報名民國96年第1屆古都馬拉松10公里組，且展開自主訓練，跑操場時計時，快走也計時，以此規劃10公里路程必須跑多久、走多久。

練習時從沒跑過5公里，莫天虎硬著頭皮上場，最後以75分鐘完賽，總名次469名，「成績很爛，但我不管，我當時54歲，能跑完已經很不錯了」。

回想起馬拉松初體驗，莫天虎說，當天一直跑不停，跑到折返點都還沒停下來，自己也很訝異，過了5公里多才改快走，10公里大概快走2公里，跑8公里；很多人後半段體力不濟，他還走得比其他人快。

隔年，已經調回台北服務的莫天虎，再度因為同事盛情邀約，難以拒絕的情況下，報名古都馬拉松10公里組；之後幾乎年年報名，成了古都馬拉松的常客，且因緣際會開始挑戰半馬。

「民國102年開始跑半馬，因為當年取消10公里組，趕鴨子上架，只好硬著頭皮報名」，莫天虎當時很緊張，21公里半馬要維持速度不是簡單的事，且肌耐力要夠，因此，莫天虎展開密集訓練，59分跑完10公里給他莫大信心，第一次半馬，以2小時41分鐘完賽。

102年7月台北市光橋夜跑馬拉松可以說是莫天虎送給自己農曆60歲的生日禮物，當天他挑戰人生首次全馬，雖然沒有十足把握，也沒有勉強完賽，跑跑走走之下，莫天虎還是以5小時34分達陣。

莫天虎說，過去半馬跑完身體沒有異狀，但全馬42公里畢竟和半馬差很多，對體能是一大挑戰，跑完隔天，得用手抬著腳才能下床。

「我60歲，可以跑全馬且完成，是很開心的事，值得紀念，但這不是炫耀，而是想鼓勵年輕人不要怕，不要以為跑馬拉松都在跑，跑跑走走，怎麼舒服怎麼跑」，莫天虎要大家別聽到馬拉松就害怕。

除非是要爭取比賽成績，否則莫天虎希望大家懷抱休閒的心態去運動、試試跑馬拉松，怎麼舒服就怎麼跑，但前提是要訓練並規劃如何完賽，這也是莫天虎的自我期許，雖然已年過60，每年古都馬拉松半馬仍不缺席的他，有機會還要再挑戰全馬。1060331

(中央社)