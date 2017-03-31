罕見幻日環照 鄭明典：恐是台灣唯一一張
氣象局科技中心主任鄭明典今天一早在臉書上分享文大大氣系老師劉清煌昨天拍攝的照片，並說或許這是在台灣拍到唯一的一張完整而小的幻日環照片。
氣象局科技中心主任鄭明典今天早上在臉書以「極端罕見『日暈』」為題，並分享文化大學大氣科學系老師劉清煌昨天拍攝的照片。鄭明典說，以太陽為中心的圓是常見的22度暈，最稀罕的是照片中在太陽右側淡淡的圓，稱為「幻日環」。
鄭明典解釋，幻日環會隨著太陽的仰角明顯變化形狀，仰角越高幻日環越小，仰角越低幻日環越大。
他說，高緯度地區冰晶多，但是太陽仰角低，因此看不到和22度暈類似大小的幻日環。低緯度地區不容易有均勻或足夠的冰晶來產生完整的幻日環，所以這是很稀有的光象。
鄭明典也指出，或許這是在台灣拍到唯一的一張完整而小的幻日環照片。1060331
(中央社)
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