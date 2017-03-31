上海高檔墓地135萬元 民眾嘆死不起

我要評比

清明將至，中國大陸「天價墓地」亂象再成話題。據陸媒報導，上海市一塊高檔墓地平均要價人民幣30萬元（新台幣約135萬元），殯葬業暴利讓老百姓直呼「死不起」。

綜合經濟參考報等陸媒報導，在中國大陸30座主要城市墓地價格排名中，上海排第1位，高檔墓地每塊近30萬元，全市均價每平方公尺超過6萬元。北京一些「風水好」的墓地，價格多在每塊15萬元。

不只上海墓地讓一般民眾買不起，屬二線城市的江蘇省蘇州墓地價格也同樣驚人。

據統計，蘇州一般墓地價格約3萬元，2016年卻出現最高每平方公尺12萬元的行情，一舉趕過當地房價。

今年2月，蘇州新屋平均售價為每平方公尺2萬1110元（換算每坪約新台幣31萬2220元），上述墓地價格是新屋均價的5.7倍。有陸媒報導說，「2萬的新房你住不起，12萬的墓地你更住不起。」

此外，中國大陸住宅產權一般都是70年，但墓地的「產權」只有20年，產權到期兒孫還得為逝者的「房子」續費。

不少中國大陸網民批評殯葬業「白色暴利」，使民眾「死不起」。「天價墓地」已成中國大陸民眾的一種憂患，生不容易，死也不易。

有網民認為，鋼筋水泥修建的硬質墓地浪費土地資源，嚴重影響生態環境，殯葬改革口號雖已提出多年，但始終未完全落實。若想解決殯葬業暴利問題，需要加快市場化改革，政府應提供殯葬基本公共服務。1060331

(中央社)