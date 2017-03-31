情人節閃婚小21歲辣妻 馬景濤離婚全為了他

瓊瑤劇小生馬景濤宣布離婚，與吳佳尼10年夫妻情斷。（圖／取材自馬景濤、吳佳尼Niki 微博）

瓊瑤劇小生馬景濤昨（30日）宣布與小21歲大陸女演員吳佳尼離婚，10年婚姻畫下句點，馬景濤2006年與吳佳尼合作電視劇《封神榜》相戀，並在隔年西洋情人節、馬景濤生日領證結婚，婚後育有兩子，夫妻倆不時曬天倫，不過馬景濤卻發長文透露，將全心助剛出獄的弟弟「哥哥將傾畢生之力和你一起東山再起！」

馬景濤在微博發長文透露，受刑人弟弟馬景珊重獲自由，和弟弟感情好的馬景濤讚弟弟是「在鐵窗苦行十九載，用生命去燃燒遙遠諾貝爾之夢的鬥士」，表示要助馬景珊東山再起，馬景濤感謝妻子和與第一任所生的大女兒馬世嬡「感謝你們用十年的青春，默默地和我一起經歷十年創作創業的艱辛奮鬥。」馬景濤強調他要完成助弟再起的未圓之夢，表明「佳尼世嬡盡情自由地高飛吧！」

馬景濤2007年與吳佳尼閃婚，吳佳尼婚後暫退演藝圈，專心在家相夫教子，夫妻也常一起出席活動曬恩愛，儘管兩人曾爆分居、婚變，不過仍攜手挺過來，但最後仍無法走過第10年，馬景濤以「我的愛、我的幸福、我的婚姻，都將在今天畫上最美好的句號」宣布離婚，與吳佳尼10年夫妻情斷。

(中時電子報)