MLB》莫里納太神！將成最貴鐵捕
(11:30更新)包括ESPN.com等美媒今報導，經典賽表現優異的莫里納(Yadier Molina)，傳出和紅雀敲定3年的延長合約，總值落在5500萬至6500萬美元(約16.8億到19.8億台幣)之間。如果最後成交，莫里納將成為年均薪最高的捕手，原紀錄是巨人隊波西(Buster Posey)的年均薪1850萬美元。
34歲的莫里納，大聯盟生涯13年全效力紅雀，7度入選明星賽、8次奪下國聯捕手金手套，2013年拿過銀棒獎，並在2006、2011年助紅雀奪下世界大賽冠軍。他2012年底與紅雀簽5年7500萬美元合約，靠經典賽的神奇演出，他放話要球隊在開幕戰延長合約，否則要成為自由球員。
莫里納是波多黎各經典賽四朝元老，今年經典賽攻守都有水準以上演出，特別是關鍵4強賽，莫里納2度牽制荷蘭跑者出局，更被棒球迷熱烈討論，被譽為「護國神捕」。莫里納去年大聯盟出賽147場，敲出164安，打擊率高達3成07。
(中時電子報)
關鍵字：莫里納
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。