MLB》莫里納太神！將成最貴鐵捕

波多黎各籍的捕手莫里納(左)，在經典賽表現出色。(美聯社資料照)

(11:30更新)包括ESPN.com等美媒今報導，經典賽表現優異的莫里納(Yadier Molina)，傳出和紅雀敲定3年的延長合約，總值落在5500萬至6500萬美元(約16.8億到19.8億台幣)之間。如果最後成交，莫里納將成為年均薪最高的捕手，原紀錄是巨人隊波西(Buster Posey)的年均薪1850萬美元。

34歲的莫里納，大聯盟生涯13年全效力紅雀，7度入選明星賽、8次奪下國聯捕手金手套，2013年拿過銀棒獎，並在2006、2011年助紅雀奪下世界大賽冠軍。他2012年底與紅雀簽5年7500萬美元合約，靠經典賽的神奇演出，他放話要球隊在開幕戰延長合約，否則要成為自由球員。

莫里納是波多黎各經典賽四朝元老，今年經典賽攻守都有水準以上演出，特別是關鍵4強賽，莫里納2度牽制荷蘭跑者出局，更被棒球迷熱烈討論，被譽為「護國神捕」。莫里納去年大聯盟出賽147場，敲出164安，打擊率高達3成07。

(中時電子報)