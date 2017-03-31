苗栗縣文觀局新卸任局長交接 2人先後為最年輕局處首長

苗栗縣府祕書長陳斌山（中）主持文觀局長交接，左為卸任的彭德俊，右為新任林彥甫。（陳慶居攝）

文觀局新卸任局長交接，藝文及觀光休閒界人士到場觀禮致意。（陳慶居攝）

苗栗縣文化觀光局上午舉行新、卸任局長接交，縣長徐耀昌借重卸任局長彭德俊在工程及文化方面的專長，調任勞工及青年發展處長；局長職務由勞青處副處長林彥甫接任。彭原為縣府最年輕局處首長，林上任後再創新紀錄。

交接儀式上午10時舉行，由祕書長陳斌山布達命令，財、主單位監交。

43歲的彭德俊今年元月由文化觀光局祕書升任局長，當時成為縣府最年輕一級主管，他是中央大學碩士畢業，在文觀局服務7年，具備工程與文化觀光背景。他表示，在勞青處將著力青年發展，讓青創基地發揮效益，全力完成歷史建築的基地修復等。

林彥甫現年40歲，讓縣府局最年輕處首長年齡再創新低，他是靜宜觀光事業碩士畢業，原本就在文觀局擔任科長、祕書和副局長，外界都認為新職對他而言，肯定駕輕就熟。

林彥甫表示，當前首要任務是如期於年底前讓舊山線跨域亮點Rail Bike如期試營運，還有 推動國家級台三線浪漫大道計畫兩大政策，也勉勵同仁不對就改、不會就學。

(中時)