境內污染物持續累積 西半部空品糟

受到大氣擴散條件不佳影響，今天全台普遍空氣品質差，一早除了台東跟屏東（枋寮）兩測站是良好等級外，其餘都在普通至紅害等級。對此，環保署表示，下午鋒面進來後就會有所改善。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網顯示，今天全台空氣品質都非常糟糕，早上10時僅台東跟屏東（枋寮）兩測站的空氣品質指標（AQI）為良好等級外，其餘都在普通至紅害等級。

對此，環保署表示，造成空氣品質不佳的原因是鋒面位於台灣北部海域，還沒有下來，讓台灣的大氣擴散條件不佳，境內污染物就持續累積，導致今天一早的空氣品質不佳。環保署說，預估中午過後鋒面逐漸影響台灣，並帶來雨勢後，就會逐漸改善台灣的空品狀況。

在空品改善前，環保署提醒橘色警戒跟紅害地區的民眾，如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應該考慮減少戶外活動。有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩，具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。

至於鋒面南下是否會帶來境外污染物，環保署研判機會不大。1060331

(中央社)