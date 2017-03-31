318太陽花學運 黃國昌、林飛帆等一審全判無罪

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318太陽花學運3周年晚會活動18日在立法院外舉行，當年的學運領袖成員陳為廷（前排左起）、林飛帆與立委黃國昌出席，並與民眾一同喊口號，要求兩岸協議監督條例不能再等。（報系資料照 姚志平攝）

3年前發生的「318太陽花學運」占領立法院案，台北地方法院今(31)日審結宣判，被依聚眾妨害公務首謀等罪名起訴的立委黃國昌、學運領袖林飛帆、陳為廷、魏揚、賴品妤、蔡丁貴等22人，全部獲判無罪。

太陽花學運起因2014年年3月17日，國民黨立委張慶忠在立法院內政委員會以30秒時間宣布完成 《海峽兩岸服務貿易協議》審查，送交院會存查，學生在立法院外靜座抗議，隔天，林飛帆、陳為廷帶領近400名學生闖入立院議場，展開為期24天的反服貿太陽花學運，期間還發生323行政院流血衝突、411路過中正一分局事件，事後警方移送近200百名學生，台北地檢署一口氣偵結318、323、411三大案，分別依妨害公務等罪起訴黃國昌、林飛帆、陳為廷、魏揚、洪崇晏等學運領袖。

318案獲判無罪22人為陳為廷、林飛帆、黃國昌、魏揚、陳廷豪、李惠仁、蔡丁貴、周馥儀、黃郁芬、莊程洋、王文斌、李夙儒、王溪河、余能生、賴品妤、許順治、林楷翔、黃國陽、吳灃洪、賴富榮、陳建斌、曾柏瑜。

(中時)