內溝溪生態遊 發現「台灣最小的鳥」

民眾透過發現周遭各具特色的當地住民與景點故事，繪製出屬於自己的生態地圖。(圖/北市工務局)

台灣最小的鳥兒-綠啄花。(圖/北市工務局)

內溝溪生態展示館環境教育課程「發現內溝大明星」將於4月15日及8月5日開課。(圖/北市工務局)

台北都會華燈璀璨，同時又孕育豐富的生物多樣性與特殊地景。位於台北內湖近郊的內溝溪屬於淺山環境，林相蓊鬱、水系活絡，且有別於深山人跡罕至，成為一處交通便利易達的都會天然生態教學場所。

大自然就像「森林牌」免插電空氣清淨機，內溝溪生態展示館每年舉辦「發現內溝大明星」環境教育課程，透過實地踏查，發現內溝溪所蘊藏的地質景觀、豐富資源，可見台灣最小的鳥兒綠啄花、常客小白鷺，以及有著淡紫色新葉的山豬肝、伏石蕨、小毛氈苔、綉染紋大石頭地景等生態蹤影。

活動帶領民眾發現周遭各具特色的當地住民與景點故事，繪製出屬於自己的生態地圖。內溝溪生態展示館將於4月15日及8月5日辦理，邀請小學以上學童與家長，一起到內溝溪來找一找、看一看，究竟內溝大明星身藏何處？活動預計於4月1日上午9時開放網路報名，限額40名，額滿為止。

(中時電子報)