半年漲45倍！ 神秘陸企在美股背景成謎

美國納斯達克股市中，出現一支神秘的陸企，半年內飆漲45倍引起注意。（圖/美聯社）

隨著經濟成長茁壯，大陸企業前往美國掛牌上市已不罕見，但美國媒體卻發現，在科技股眾多的納斯達克（Nasdaq）股市內，卻一支神秘且名不見經傳的陸企表現令人驚豔，從2015年上市後，從去年中旬起開始飆漲，僅僅只用了半年的時間股價飆漲45倍，最高曾突破5美元（約13,651台幣）大關，這間名為「穩盛金融」（Wins Finance Holdings）的48人公司，究竟是何方神聖，都讓外界充滿好奇心。

據彭博社（Bloomberg）報導，近年來選擇在美國上市的大陸企業已不再是少數，但美國媒體近期卻發現，一間名為「穩盛金融」的不知名大陸企業，卻在納斯達克指數上，僅用半年的時間，就使股價狂飆上漲45倍，更在今年2月初站上450美元（約13,651台幣）高點，公司市值一度飆破90億美元（約2,730億台幣），即便後來快速回跌，如今股價仍維持在300美元（約9,100台幣）上下，總市值約60億美元（約1,820億台幣）。但對於這間陸企的來歷，彭博社無論是聯繫其在紐約的辦事處，或是詢問投資顧問，都無法確認其實質背景和業務，讓外界完全摸不著頭緒。

神秘陸資穩盛金融，近半年間在美股狂飆上漲的趨勢。（圖/雅虎奇摩）

然而，若根據穩盛金融官方的簡介了解，這是一間擁有48名全職員工、總部設在北京的金融租賃與融資事務所，由房地產金地集團於2006年出資成立，在北京、上海和深圳都有分部。主要業務為協助大陸西北與山西各省份眾多中小企業進行貸款擔保，並從中收取傭金和利息費用，提供客戶比銀行更靈活彈性的融資與貸款。目前的執行長是郝建明，註冊會計師和前德禦農業董事會主席。

同時更讓媒體懷疑的是，去年當穩盛在美股大漲時，卻將公司2/3股份，以每股不到20美元（約606台幣）的低價，轉售給曾遭港交所以涉嫌詐欺起訴的民眾金融科技（Freeman FinTech Corp.），引發投資人的擔憂。對於這間公司的評價與分析，不少投資網站直接將其列為「不安全標的」，而分析師麥克那蘭（William McNarland）更直言，「我們花了數百小時進行蒐集、分析和研究，卻依然一頭霧水。」

(中時電子報)