振興大陸東北 上海大連建立對口合作
中國大陸官方陸續公布振興東北經濟方案，最新的舉措之一，是要讓上海市與遼寧省大連市建立對口合作機制。專家表示，包括國有企業改革及政府管理也是合作內容。
大陸許多省市都有建立「對口支援」機制，目的是對較為貧困或開發落後的少數民族地區、內陸地區提供支援並帶動發展。
不過，據陸媒「21世紀經濟報導」，大陸國務院日前公布的方案中，有關上海與大連的合作將不同於傳統上的「扶貧」做法。大連市發展和改革委員會振興發展和地區經濟處人士表示，這次合作不僅局限於產業、體制、機制等合作，還包括政府管理、國企改革等一系列合作。
詳細政策預計4月能公布。
復旦大學城市經濟研究所所長周偉林認為，東北振興已提了多年，但還需要進一步激發經濟發展的內生動力，對口合作為大連增加一種外部力量，促進內外部共同發展。
上海城市創新經濟研究中心主任任新建分析，從區位條件上看，大連是北方重要的港口城市，在環渤海區域占據重要位置，上海則是長三角重要港口城市。兩地同為沿海開放城市，存在很多相似性。
從經濟水準來看，兩者在造船、裝備製造方面都有所發展。大連在東北地區是經濟基礎較強的市，較能與上海展開經濟方面協作。
報導指出，大連已擁有自由貿易試驗區、金普新區開放型經濟新體制試點試驗區、跨境電商綜試區等，可和上海航運、物流業等接軌。而對上海來說，東北地區的工業基礎和豐富資源也能彌補自身不足。1060331
(中央社)
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