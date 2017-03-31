菲官員點名台日韓越 威脅菲漁民生計
菲律賓漁業暨水產局長岡戈納在當地電視訪問中說，包括台灣、日本、南韓與越南漁民在內的外國「盜漁者」，已威脅到呂宋島東北部漁民的生計。
岡戈納（Eduardo Gongona）昨天在接受ANC電視台訪問說，雖然班哈姆高地海域沒有主權爭議，但越域捕漁是個大問題，「他們有大型漁船，可以停留很久，當他們擁有這麼先進的漁船時，自然可以釣走許多我們的鮪魚。」
節目主持人詢問「盜漁者」來自哪些國家時，岡戈納答稱，「來自台灣、日本，或許還有韓國或越南。」
班哈姆高地（Benham Rise）位於呂宋島東北方的海底，面積約13萬平方公里，2012年獲聯合國批准歸為菲國大陸棚，根據菲方說法，與南海不同，班哈姆高地的主權毫無爭議。
「聯合國海洋法公約」規定，沿海國如不探測大陸棚或開發其天然資源，他國非經這個國家明確同意，不得從事這些活動，但可無害通過。
岡戈納說，透過衛星照片，菲方看到許多外國漁船和菲國漁船一起在捕魚，雖然一些外國漁船是在菲國專屬經濟海域邊緣捕魚，但有時隨著海流漂進菲國專屬經濟海域範圍內。
他指出，菲國漁業局只有2艘研究船與14艘海監船，難以到班哈姆高地例常巡邏，因為這片海域的天候與海況變化莫測。
岡戈納表示，呂宋島以東是洄游性魚類的繁殖熱點，菲律賓政府需要部署更多大型執法船，保護菲國天然資源。1060331
(中央社)
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