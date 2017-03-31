太陽花學運期間重要事件回顧
3年前的太陽花學生運動期間，現任時代力量籍立法委員黃國昌與當時的學運領袖陳為廷、林飛帆等人，因涉犯妨害公務等罪遭訴，回顧太陽花學運，重要時間、事件，說明如下：
--，民國103年3月18日，反黑箱海峽兩岸服務貿易協議民主陣線等民間團體18日晚間在立法院外舉辦晚會，晚間9時突破立法院康園側門警力，衝入立法院占據議場，兩個街口外的行政院隨後加派警力戒備。
--103年3月23日，晚上7時左右，反服貿群眾和學生在行政院周邊拒馬上鋪起棉被，爬入行政院，在正門前廣場靜坐抗議；也有學生從天津街後門建物爬窗進入。
--103年3月24日，警方在凌晨展開第一波強制驅離行動，以優勢警力將學生抬上警備車，過程中發生多次肢體衝突，多人掛彩。警方沿街廣播要抗議群眾離開，並開動鎮暴水車，以水柱驅離民眾，在清晨5、6時清空行政院周邊道路。
--104年2月10日，台灣台北地方法院檢察署偵結反服貿抗爭衍生占領立法院、攻占行政院及路過台北市政府警察局中正第一分局案；三一八占領立法院部分，起訴林飛帆、陳為廷等22人；在三二三攻占行政院部分，起訴學生魏揚等93人；四一一路過中正一部分，起訴學生洪崇晏等4人，總計起訴118人。
--104年5月5日，占行政院民眾指控遭警方驅離時受傷，向台北地院提起自訴，行政院提告。北檢依侵入建築物罪，追加起訴39人，併案台北地院審理。
--105年5月23日，時任行政院發言人童振源宣布，行政院長林全上任後批出第二份公文裁示，對126名被告撤回告訴乃論刑事告訴。
--106年3月31日，「318太陽花學運案」宣判。1060331
(中央社)
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