驚悚一瞬間 雪隧貨車翻覆影片曝光
一部自小貨車今天行經國道5號雪山隧道南下22.5公里處時疑爆胎，隨後自撞標示後翻覆，當時後方客運與其他車輛所幸保持安全距離，及時減速躲避。
一部自小貨車上午8時行經國5雪隧時，1個輪胎突然傳巨響疑爆胎，之後就左右搖晃行駛，車身最後倒退方式滑行，自撞標示後翻覆。
緊接在後方的1部客運與其他車輛在事發前幾秒時，發現自小貨車行駛路線出現不穩情況後，都保持一定安全距離，及時減速躲避，沒釀成更大災害。
事故發生後，小貨車內裝潢、電線等雜物四處散落在路上，造成內線車道阻塞，當時只能以外線車道通行，無人員受傷。
內政部警政署國道公路警察局第九公路警察大隊說，小貨車沒做好保養，疑爆胎釀禍。經初步採證與清理後，國5南下雪隧路段於約上午9時恢復雙線正常通車。1060331
(中央社)
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