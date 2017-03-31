川普減稅紅包 受惠的恐怕都是有錢人
根據今天公布的1份政府報告，在美國總統川普稅制改革提案之下，幾乎所有紐約市億萬富翁都可享受大幅減稅，但3分之一的中產階級-中間收入家庭則恐面臨增稅。
路透社報導，紐約市主計長史特林格（Scott Stringer）表示，川普總統選戰期間就提出的整個稅制改革計畫，將帶給紐約居民超過50億美元的減稅大紅包。
不過，這筆金額的將近3分之2，都將流到收入超過50萬美元的富人口袋，且這些人占紐約市的稅收比重剛好超過2分之1。
史特林格說：「我們對紐約市與全美的貧富差距已經夠震驚了，」「川普的減稅法案如果通過，狀況只會惡化。」
上週，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）才說過，川普的減稅目的是為了中產階級，不是為了金字塔頂端的1%。（譯者：中央社許湘欣）1060331
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。