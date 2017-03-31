川普減稅紅包 受惠的恐怕都是有錢人

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根據今天公布的1份政府報告，在美國總統川普稅制改革提案之下，幾乎所有紐約市億萬富翁都可享受大幅減稅，但3分之一的中產階級-中間收入家庭則恐面臨增稅。

路透社報導，紐約市主計長史特林格（Scott Stringer）表示，川普總統選戰期間就提出的整個稅制改革計畫，將帶給紐約居民超過50億美元的減稅大紅包。

不過，這筆金額的將近3分之2，都將流到收入超過50萬美元的富人口袋，且這些人占紐約市的稅收比重剛好超過2分之1。

史特林格說：「我們對紐約市與全美的貧富差距已經夠震驚了，」「川普的減稅法案如果通過，狀況只會惡化。」

上週，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）才說過，川普的減稅目的是為了中產階級，不是為了金字塔頂端的1%。（譯者：中央社許湘欣）1060331

(中央社)