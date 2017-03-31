AlphaGo紀錄片4/21首映 黃士傑4字吐心聲

我要評比

還記得Google人工智慧圍棋程式AlphaGo的人機世紀對弈？AlphaGo紀錄片將於4月21日在美國紐約的翠貝卡影展（Tribeca Film Festival）首映，AlphaGo擺棋手黃士傑今天表示，「十分榮幸」。1060331

(中央社)