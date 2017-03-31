否認干預美大選 蒲亭：虛構謊言

我要評比

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天借用美國前總統老布希說過的一句有名的話，來否認干預美國總統大選。他說：「請讀我的嘴唇：沒有。」

美國有線電視新聞網（CNN）和英國「每日郵報」網站（MailOnline）報導，蒲亭表示，對俄國干預2016年美國總統大選的指控是「虛構與幻想的挑釁和謊言」。

這是蒲亭針對干預美國大選指控，至今發出最強烈的否認，也是美國總統川普1月上任以來，他首度直接否認此指控。

然而，俄國官員和蒲亭發言人都數次否認此指控，並稱這是政治「獵巫行動」。

在此同時，美國參、眾議院情報委員會調查美國大選受干預的指控，包括俄國官員和川普競選團隊成員之間的可能關係。

美國聯邦調查局（FBI）也自行展開調查。（譯者：中央社陳昱婷）1060331

(中央社)