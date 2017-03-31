年改法案有歧見 李來希：應院際協調

中華民國全國公務人員協會理事長李來希今天表示，在行政院與考試院對年金改革法案產生嚴重歧見互槓時，總統蔡英文應依中華民國憲法規定緊急召開院際協調會議。

憲法規定，總統對於院與院間之爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之。

考試院日前通過公務員年改法案，但所得替代率、退休金計算基準等內容與年金改革委員會版本不同。

李來希上午在軍公教網路之聲直播電台的早餐有約節目表示，行政院與考試院對年金改革法案產生嚴重歧見互槓時，蔡總統未依憲法規定緊急召開院際協調會議，反而將法案交由民粹掛帥的立法院處理，任由多數的民主進步黨立法院黨團議事操弄，實在有失高度。

「不是軍公教領太多，而是勞工領太少」，李來希說，政府針對性大砍軍公教待遇及退休金，是因對改善勞工低薪結構無所作為，用模糊焦點方式，誆人民國家財政破產是軍公教吃垮，實際上各項政策都在向財團靠攏傾斜。1060331

(中央社)