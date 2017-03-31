大甲媽遶境 彰縣警局使出秘密武器護駕

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大甲媽遶境進香，警方使出秘密武器，飛出空拍機結合路口監視器即時傳送影像，全方位「護駕」。（吳敏菁攝）

彰縣警局使出秘密武器，上天入地全面掌握滋事、開打等情事。（吳敏菁攝）

創新採高科技護駕，架設高畫素影音傳輸系統，布署四層複式電眼維安網。（吳敏菁攝）

大甲媽遶境進香，今天回鑾過境彰化。（吳敏菁攝）

大甲媽遶境進香，今天回鑾過境彰化，彰縣警局使出秘密武器，上天入地全面掌握滋事、開打等情事，創新採高科技護駕，架設高畫素影音傳輸系統，布署四層複式電眼維安網，並飛出空拍機結合路口監視器即時傳送影像，全方位「護駕」。

彰縣警局這項目秘密武器，是現代千里眼、順風耳！運用高空俯視人群集結空拍畫面，即時傳送勤務指揮中心的視訊指揮平台，讓執勤人員即時監控最新狀況，機動應變勤務部署。

保安科長陳朝清表示，一般空拍機多只具備錄影功能，警方空拍機兼具影像即時傳輸能力，形同空中的SNG車，並結合遠端路口監錄系統，能將周遭路口監視器影像直接傳輸至指揮所，得以掌握現場與周遭狀況，做快速、直接、有效處置。

局長楊崇德表示，彰縣警局採「科技建警」治安策略，建構「點、線、面」全方位的3D維安防護網。讓參與這場國際性宗教活動的香客，能在安全空間，體驗世界三大宗教盛事熱絡又虔誠的文化之旅。

(中時)