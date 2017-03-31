LPGA》全日空強風停賽 曾雅妮受風影響9洞38桿
曾雅妮第1洞就吞下雙柏忌，給自己製造力拚近4年首度晉級壓力，打完前9洞成績38桿(+2)，並列第80，當她準備轉場打後9洞時，大會因強風宣布停賽，給她有喘息重新出發機會，隔日首輪補賽與第2輪再來拚晉級。
LPGA「5大賽」年度首戰全日空高球賽，今(31)日首輪107位參賽選手有49人沒打完首輪比賽，這49位選手大都是中午左右出發，結果下午出現風速每小時最快72公里強風，大會在當地時間下午3時16分宣布停賽，較晚出發的選手包括曾雅妮與錢珮芸在內，都被強風吹出高桿。
首輪從第10洞出發的曾雅妮，7洞木桿開球只有2洞上球道，一出發就遇到麻煩，第10洞開球失手吞下雙柏忌，雖然第14、16洞抓到2隻小鳥，還是只打出2鳥2柏忌1雙柏忌38桿，只能期待隔天上午是沒風沒雨好天氣再來拚佳績。
曾雅妮2010年在全日空高球賽前身納比斯科錦標賽奪冠，隨後3年都順利晉級，分別獲得第2、第3與並列第48不錯成績，但2014至2016連續3年被淘汰，今年拚近4年首度晉級。首度參加這場大賽的新人錢珮芸，打5洞成績與曾雅妮同樣+2。
首輪揮出低桿幾乎都是較早出發的選手，法國伊雀兒以67桿暫居榜首，17歲韓國業餘選手成恩貞，在182碼的第5洞拿6號鐵桿揮出「1桿進洞」，交出68桿佳績，暫與魏聖美、柳蕭然及朴城炫並列第2。
首輪上午出發的台灣女將龔怡萍，也交出不錯的70桿，與衛冕者「球后」高寶璟、中國馮思敏、日本野村敏京等人暫居並列第8。
成恩貞也成為這場女子大賽史上第1位打出1桿進洞的業餘選手，她賽後開心說：「打進洞時沒什麼觀眾看到，但我還是很開心。」
(中時電子報)
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