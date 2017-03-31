NBA》好嗆！戴文哈里斯無懼遭聯盟禁賽

要不是隊友巴雷亞一把抱住，小牛後衛哈里斯應該早就衝上去痛扁裁判了。(美聯社)

30日在小牛與鵜鶘比賽第2節，因為不滿尺度，小牛替補後衛戴文哈里斯衝向裁判班泰勒，幸好被隊友拉住，才沒爆發更大衝突，哈里斯當場遭驅逐出場，31日他接獲聯盟電話，等同給他解釋機會，「在我看來，這件事過去了！」

「聯盟確實給我打了電話，然後聽我講了一大堆，」坦言不知道自己是否會遭到聯盟追加罰款或禁賽處分的哈里斯說，「他們就想了解整件事情的來龍去脈，反正對我來說，我已經放眼下場比賽了。」

只是以當時的畫面來看，哈里斯確實相當衝動，要不是一旁的巴雷亞把他攔住，哈里斯很有可能跟班泰勒爆發肢體衝突，如此公然挑戰NBA裁判的公權力，看來哈里斯當時真的氣炸了，才會做出如此誇張的舉止。

不過哈里斯或許有點小題大作了，畢竟小牛目前戰績31勝43敗，跟西區第8拓荒者已有5場勝差，幾乎提前宣告本季跟季後賽無緣，真的犯不著為了裁判尺度做出如此衝動行為。

(中時電子報)