持續300年 慈濟宮上白礁祭典4/7登場

我要評比

持續逾300年的台南學甲慈濟宮上白礁謁祖尋根繞境祭典，4月7日登場，今年將出動超過300個陣頭共襄盛舉，初估繞境隊伍綿延10公里。

主祀保生大帝的慈濟宮，是台南學甲區著名的大廟，廟方今天宣佈今年上白礁祭典4月7日登場，屆時將發放500支隨香旗，由志工手持在神轎後方護駕。

廟方表示，今年參與的陣頭，來自全台的交陪境廟宇及學甲區13個庄頭，繞境祭典只有1天。

另外，廟方將於4月11日保生大帝聖誕之日，特製1039個壽桃發送祝壽。5月27日也有1場健走活動，全程6公里，以紀念保生大帝得道升天1039年。

三級古蹟的慈濟宮，祭祀300多年前隨鄭成功軍隊來台的保生大帝，上白礁繞境祭典主要是遙祭中華民族列祖列宗、有飲水思源的意義。1060331

(中央社)