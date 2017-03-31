朴槿惠看守所獨居房不到2坪 每餐40元

父親曾為南韓總統加上自身也當過總統，朴槿惠在南韓總統官邸待過近20年，但她如今得暫時被關入看守所小房間，每餐價值約1.3美元（約台幣40元），且得自己洗餐具。

雖然有報導稱朴槿惠可能因前總統的身分被分到較大的獨居房，但獨居房大多為6.5平方公尺（約1.97坪）的空間，內有折疊床墊置於地板、1部電視、1個小櫥櫃，並有廁所與冷水洗臉槽。收容人可以每週兩次使用公用的熱浴設備。

法新社報導，法院今天凌晨以朴槿惠為龐大貪瀆及非法關說醜聞案的犯罪嫌疑人為由，下令逮捕遭罷黜的南韓前總統朴槿惠。朴槿惠因閨蜜門干政醜聞弊案遭彈劾下台，還引發數百萬人走上街頭示威。

朴槿惠將加入閨蜜門弊案的其他要角，包括密友崔順實（Choi Soon-Sil）、三星集團少主李在鎔（Lee Jae-Yong）等，都被關進義王市（Uiwang）的首爾看守所（Seoul Detention Centre）。

首爾看守所過去收容過的人，宛若一部南韓政商名人錄，當中包括1位軍方支持的前總統因收賄於1990年代關入、1位前情報首腦，連南韓第三大企業集團的SK集團總裁崔泰源（Chey Tae-Won）也曾入監於此。

看守所內大多數收容人，需6人共享一間12平方公尺大的囚房，但身分突出者因安全因素，都住在獨居房。

收容人的三餐每餐約新台幣40元，他們得在自己的房內用餐，並自己用洗臉槽洗淨餐盤後繳回，不允許吃外面的食物。

被拘留者得穿制服，女性的制服是綠色，早上6時起床、晚間9時就寢，每天並有1小時可以放風。

在押期間，收容人會接受檢察官訊問與會見律師。由於獄政單位沒有限制律師諮詢時間，有些富有的收容人就利用相關規定，把每天大部分清醒時間都耗在與律師在訪視區會面。

65歲的朴槿惠長期以來都留著如她過世母親的髮型，她只要外界看到這個每天例行得耗1小時由她專屬設計師所做的髮型。這個髮型需許多小的金屬髮夾固定，但拘留中心以安全理由，禁止在所內使用這類金屬物品。

曾任檢察官的國會議員李永柱（Lee Yong-Ju，音譯）在廣播電台裡說：「朴槿惠鬆開髮髻的時刻，或是她在看守所內醒來並理解她不能再弄頭髮時，她將真正面對這個冷酷的新現實。」（譯者：中央社陳亦偉）1060331

(中央社)