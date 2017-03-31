習川會定案 陸外交部：為中美關係發展指明方向

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針對外界高度關注的「習川會」中美元首互動，大陸外交部主管美大地區事務的副部長鄭澤光31日表示，這是美國新政府就任以來，兩國元首的首次會晤，將推動兩國關係在新的起點上健康穩定發展，並促進亞太地區乃至世界的和平、繁榮與穩定。

大陸國家主席習近平將於4月6日至7日在美國佛羅里達州海湖莊園與川普總統會晤，大陸外交部今日上午舉行中外媒體記者會，介紹習近平主席此訪主要情況。

大陸外交部副部長鄭澤光說，會晤期間，兩國元首將舉行會見會談。習近平主席和夫人彭麗媛教授將出席川普總統和夫人梅蘭妮亞舉行的歡迎宴會。兩國元首將就中美關係和共同關心的重大國際地區問題深入交換意見，增進相互瞭解，拓展兩國合作，促進雙方交流，為今後一個時期中美關係發展指明方向。

鄭澤光說，川普政府上任後，中美之間一直保持密集溝通。兩國元首此前兩次通話，就中美各自核心關切達成重要共識。此外，國務委員楊潔篪、外交部長王毅也分別與美國國務卿提勒森會見會談。而就在半個月前提勒森訪華，明確表示美方願本著不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神發展對華關係。

鄭澤光表示，有關中美關係，中方曾經多次強調，「中美共同利益遠大於分歧，合作是雙方唯一正確選擇。」而外界也期待，通過中美元首此次互動，能夠為未來兩國關係發展，做出總體規劃。

(旺報)