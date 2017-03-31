3月31日午間新聞速速報
蝶戀花33死 觀光局長.公路總局長各一大過
蝶戀花賞櫻團遊覽車事故33死，相關人員的懲處出爐，觀光局長周永暉、公路總局局長陳彥伯各遭記1大過，周永暉低調回應，尊重相關決議，陳彥伯也說，還沒收到懲處令，但坦然接受.
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鋒面.冷氣團雙夾擊! 午後變天又濕又冷
今天下午鋒面抵達並向南移動，強冷空氣也隨鋒面南下，氣溫驟降、天氣轉濕冷。今天下午至明天清晨，中部以北地區、南部山區雨勢比較大，南部平地也有降雨的機率。
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久坐最傷腰? 醫:越坐越短命 嚴重恐致命!
很多上班族都習慣在辦公室久坐不走動, 每天走路時間不超過半小時，醫師提醒久坐不動對腰部最傷，平均多坐1小時，罹患心血管疾病的機率就也會增加了14％.
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
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