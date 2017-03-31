World Gym分店空品超標 北市：限期改善
台北市環保局今天說，World Gym南京店、站前店與西門店的空氣品質超過管制標準，依法要求限期改善並張貼室內空品不合格標示，逾期未改可處新台幣25萬元以下罰鍰。
環保局表示，行政院環境保護署在今年1月11日公告「應符合室內空氣品質管理法之第二批公告場所」，台北市新增列管234處場所。
環保局針對第二批公告場所進行二氧化碳巡檢，對於巡檢值超過1000ppm店家執行專案稽查，並採標準方法檢測後發現，連鎖業者世界健身俱樂部（World Gym）南京店、站前店與西門店超過空氣品質管制標準。
環保局已依法要求業者限期改善，並在該店家外張貼室內空氣品質不合格標示，若逾期未改善可處5萬元以上25萬元以下罰鍰。
環保局表示，電影院、KTV、運動健身場所等已納入公告列管對象，將持續針對公告場所辦理檢測、輔導、宣導等措施，且會依場民眾聚集量大且活動頻繁的場所進行專案稽查。1060331
(中央社)
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