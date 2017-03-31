國民黨團：前瞻建設條例不公不義
中國國民黨立法院黨團總召集人廖國棟今天對占據議場主席台表示，用最嚴肅方式，讓政府深刻了解，前瞻建設條例草案不公不義、綁樁，黨團須在立法院維護全民利益。
行政院提出前瞻基礎建設特別條例草案原本預計上午在立法院院會報告事項中交付相關委員會審查，但國民黨團在國是論壇結束後舉標語占領議場主席台，目前會議休息。
國民黨團上午在立法院開完黨團會議後，兵分二路，部分黨團成員在黨團書記長王育敏率領下，進入議場占據主席台，要求草案應由6個委員會聯席審查，另一部分黨團成員在廖國棟帶領下，前往立法院大門探望八百壯士。
廖國棟表示，兼顧中華民國憲法精神，不溯及既往、法律信賴保護等大原則下，經黨團會議討論，完全支持八百壯士提出的「 監督年金改革行動聯盟軍系連署承諾書」。
他說，黨團全力支持、承諾，一定陪大家走到底。
八百壯士活動發言人、退將吳斯懷表示，非常感謝國民黨團聲援軍公教警消。政府把軍公教警消當敵人對待，昨天行政院發言人徐國勇辦公室主任林育卉「叫我們清明節都去死一死」，簡直已羞辱到全台灣人。1060331
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。