國民黨團：前瞻建設條例不公不義

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中國國民黨立法院黨團總召集人廖國棟今天對占據議場主席台表示，用最嚴肅方式，讓政府深刻了解，前瞻建設條例草案不公不義、綁樁，黨團須在立法院維護全民利益。

行政院提出前瞻基礎建設特別條例草案原本預計上午在立法院院會報告事項中交付相關委員會審查，但國民黨團在國是論壇結束後舉標語占領議場主席台，目前會議休息。

國民黨團上午在立法院開完黨團會議後，兵分二路，部分黨團成員在黨團書記長王育敏率領下，進入議場占據主席台，要求草案應由6個委員會聯席審查，另一部分黨團成員在廖國棟帶領下，前往立法院大門探望八百壯士。

廖國棟表示，兼顧中華民國憲法精神，不溯及既往、法律信賴保護等大原則下，經黨團會議討論，完全支持八百壯士提出的「 監督年金改革行動聯盟軍系連署承諾書」。

他說，黨團全力支持、承諾，一定陪大家走到底。

八百壯士活動發言人、退將吳斯懷表示，非常感謝國民黨團聲援軍公教警消。政府把軍公教警消當敵人對待，昨天行政院發言人徐國勇辦公室主任林育卉「叫我們清明節都去死一死」，簡直已羞辱到全台灣人。1060331

(中央社)