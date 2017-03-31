高雄惡臭撲鼻 疑台南掩埋場肇禍

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高雄市局部地區昨晚飄惡臭，民眾紛紛通報要求追查；高雄市環保局今天表示，凌晨追查至台南長榮路一處廢棄垃圾私人掩埋場，有火燒痕跡和煙霧瀰漫，疑為異味污染源頭。

高雄市阿蓮、岡山、橋頭和楠梓及三民等地區，昨晚9時起飄出惡臭，民眾紛紛掩鼻關窗，並打電話通報。

高雄市環保局表示，凌晨環保局人員抵達台南市長榮路3段往南一球場方向路口，沿路內處有一廢棄垃圾私人掩埋場，當時空地周圍約100公尺有火燒痕跡，發現仍有幾處悶燒起火點，現場煙霧瀰漫。

高雄市環保局指出，這處疑似為這次阿蓮、岡山、橋頭地區異味污染源頭，現場通知台南市消防局前往處理，台南市環保局人員也抵達現場，交接後續處理。

高雄市環保局人員也於台南市歸仁區長榮路3段450巷周界，使用鋼瓶及採樣袋採樣送往檢驗。1060331

(中央社)