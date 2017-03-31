新北投車站重新開放 紀念悠遊卡發行
台北市新北投車站4月1日滿101歲生日時將重新對外開放，悠遊卡股份有限公司與台北市文化基金會合作發行「百年驛站，風華再現」悠遊紀念卡。
新北投車站對當地民眾意義非凡，西元1916年4月1日啟用的新北投乘降場促進溫泉區發展，強化車站附近區域經濟，更將北投地區溫泉觀光產業發展推向巔峰。這段輝煌歲月，承載許多老北投居民過往生活記憶。
台北市文化局委託台北文化基金會管理新北投車站，重新展現在社會大眾面前，悠遊卡公司也推出紀念悠遊卡。
悠遊卡公司表示，紀念卡設計元素考量連結新北投車站木造建築特質，使用木版作為包裝封面，封底材質為厚紙卡，相當具質感。另外採用米色寬版橡皮筋、文字燙金，又不致太過華麗。
悠遊卡公司說，精裝版套卡每套新台幣500元，安排於新北投車站商店販售，另有百元套卡可於全台7-11、全家、萊爾富及OK便利商店通路選購。1060331
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。