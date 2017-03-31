新北投車站重新開放 紀念悠遊卡發行

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台北市新北投車站4月1日滿101歲生日時將重新對外開放，悠遊卡股份有限公司與台北市文化基金會合作發行「百年驛站，風華再現」悠遊紀念卡。

新北投車站對當地民眾意義非凡，西元1916年4月1日啟用的新北投乘降場促進溫泉區發展，強化車站附近區域經濟，更將北投地區溫泉觀光產業發展推向巔峰。這段輝煌歲月，承載許多老北投居民過往生活記憶。

台北市文化局委託台北文化基金會管理新北投車站，重新展現在社會大眾面前，悠遊卡公司也推出紀念悠遊卡。

悠遊卡公司表示，紀念卡設計元素考量連結新北投車站木造建築特質，使用木版作為包裝封面，封底材質為厚紙卡，相當具質感。另外採用米色寬版橡皮筋、文字燙金，又不致太過華麗。

悠遊卡公司說，精裝版套卡每套新台幣500元，安排於新北投車站商店販售，另有百元套卡可於全台7-11、全家、萊爾富及OK便利商店通路選購。1060331

(中央社)