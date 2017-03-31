墾丁音樂季 屏東縣府設攤快篩愛滋

墾丁音樂季明天起將展開3天，屏東縣政府除了將進行毒品查緝與宣導外，衛生局將在音樂會場設攤送保險套、提供民眾匿名快篩愛滋檢驗；環保局也卯足勁宣導資源回收。

近幾年衛生局在的墾丁音樂季期間，都會在墾丁大街進行性病宣導，衛生局指出，在熱情的音樂及酒精催情下容易讓人鬆懈心防；因此，提醒年輕人要戴保險套防染性病，今年攤位設在夏都春宴舉行的夏都沙灘酒店，主要是這一個音樂場年輕人較多。

衛生局表示，台灣本國籍愛滋感染者共3萬4036例，屏東縣歷年來總通報人數為1148人，感染者年齡以20至29歲最多，占44.16%，其次為30至39歲，占31.659 %，性行為感染占77.75%，去年愛滋通報未成年114人，因性行為感染比率高達93.51%，顯現15至24歲年輕族群感染愛滋近年來有逐漸增加的趨勢，而「不安全性行為」是目前傳播愛滋病的主要途徑。

衛生局說，唯有正確使用保險套，才可將感染機率降到最低，如果曾經有不安全性行為，儘快主動篩檢，衛生局考量個人隱私及可近性，提供免費的匿名愛滋篩檢諮詢服務。

環保局今年在音樂季中的資源回收宣導，以「做回收、High起來」Recycle, Let's Go !為精神口號，選用「螞蟻」做為吉祥物代表，製作了「五蟻天樂團」等人氣拍照打卡人型立牌及拍立得等，供參加音樂季遊客拍照打卡，資源回收垃圾桶則用可愛的「小資蟻」圖案吸引遊客投垃圾。

在墾丁派出所前，將安排霹靂英雄COSPLAY人物 遊行宣導資源回收；鵝鑾鼻公園「春天吶喊」音樂會場，慈濟基金會志工將進駐，宣導寶特瓶回收再利用過程及展示由回收保特瓶製作的衣物織品。1060331

(中央社)