太陽花案一審無罪 檢：收判後再研議是否上訴
318太陽花學運，台北地院今一審判決立委黃國昌、陳為廷等22人無罪，台北地檢署發言人張介欽表示，檢方將在收到判決後，再研議是否提起上訴。陳為廷批評蔡英文政府對於兩岸協議監督協例迄今仍是零審查，呼籲蔡英文不要退縮，不要辜負3年前這些發起運動的人士。
獲悉一審無罪後，黃國昌表示，這不是他個人的官司，憲法危機的公民自救，感謝司法做出憲政高度有意義的判決。
陳為廷說，當年太陽花學運推動的兩岸協議監督協例，過了3年，目前仍是零審查，日前民進黨總召柯建銘表示通過這條例，是以熱臉去貼大陸的冷屁股，他批評什麼時候熱臉變成是民進黨政府？
陳為廷認為，最近大陸即將召開十九大，與美國舉行川習會，因此未來半年很關鍵，呼籲蔡英文不要退縮，不要辜負3年前這些發起運動的人士。
林飛帆則說，除了318學運獲判無罪外，還有323攻佔行政院、411路過中正一分局等案件，仍在法院審理，呼籲大家一起持續關心。
(中時)
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